Il Mar Rosso è un collo di bottiglia | una guerra qui ha conseguenze imprevedibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Marè undiper il commercio marittimo globale, un fatto di cui dal novembre dello scorso anno i ribelli Houthi dello Yemen hanno approfittato prendendone di mira il transito con attacchi missilistici. Lanciati come una protesta contro l’invasione di Gaza da parte di Israele, gli attacchi hanno inizialmente preso di mira navi dirette in Israele per poi estendersi a navi collegate agli Stati Uniti e al Regno Unito, quando i due paesi si sono coalizzati per pattugliare l’ingresso meridionale del Mar. Americani e britannici hanno lanciando attacchi aerei contro le postazioni degli Houthi vicino a Bab el-Mandeb, lo stretto infatti si trova in prossimità della costa occidentale dello Yemen controllata dagli Houthi. Da quel tratto di mare passa il 12 per cento del commercio marittimo mondiale, ...