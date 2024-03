Il logo HF per le sportive Il debutto su strada sulla Ypsilon del 2025

(Di domenica 24 marzo 2024) Lancia resuscita ilH, aggiornato in vista dell’arrivo delle nuove versionidel Marchio. A partire da LanciaHF, attesa nel, compatta dal motore elettrico da 240 cavalli, accreditata di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Una compatta di lusso con grande carattere. Ilha oltre sessanta anni di storia, nato nel 1960 con il Club ’Lancia Hi-Fi’, ovvero alta fedeltà, dedicato chi aveva acquistato almeno sei vetture Lancia nuove, e poi adottato nel 1963 dalla Squadra Corse Lancia, capitanata da Cesare Fiorio. Riprende le caratteristiche da due eredi storici. I colori sono quelli delufficiale della Fulvia Coupè del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere è quella deldella Lancia Delta degli anni Novanta. Presente ...

Tempo di lettura: 3 minuti oltre 100 visite effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per la giornata della prevenzione al tumore al seno targata Carlo ... (anteprima24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 infortunio De Ketelaere , le condizioni dell’attaccante ... (calcionews24)

"Thank God the French exist". Grazie a dio esistono i francesi. Finiva con questa frase Hollywood Ending dove Woody Allen interpreta un regista che nasconde la propria cecità mentr... Contenuto a ... (ilfoglio)

smart fortwo EQ Edition One (4,6kW) del 2020 usata a Ferrara - Annuncio vendita smart fortwo EQ Edition One (4,6kW) usata del 2020 a Ferrara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Alfa Romeo, vi siete mai chiesto cosa simboleggia il logo C’è tanta storia dietro - L'Alfa Romeo ha scritto la storia delle quattro ruote, ed il suo simbolo è inconfondibile. Ecco cosa significa di preciso. Il marchio Alfa Romeo è simbolo L'Alfa Romeo ha scritto la storia delle quatt ...motomondiale

Bando da 250 milioni per l'aggregazione di giovanissimi. Ecco il progetto DesTeenAzione - Al via “DesTEENazione-Desideri in azione”, un bando rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni. Il progetto che stanzia 250 milioni di euro del Programma ...ilmessaggero