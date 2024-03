Il lato oscuro della tv per ragazzi | una docu-serie racconta il sistema di abusi dietro il canale teen più popolare degli anni Novanta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Oggi, un bambino che vuole intrattenersi ha l’imbarazzoscelta. Può aprire Netflix e selezionare l’ultimauscita, imbambolarsi davanti alle avventure dei suoi idoli su YouTube, o, se preferisce per optare per la televisione, scegliere tra i molti canali dedicati alla sua fascia d’età. In principio, però, era Nickelodeon. Oppure Disney Channel, ma era una lotta ad armi pari. Tutto quello che valeva la pena vedere, tutto ciò che commentavano i compagni di scuola, era creato e trasmesso da uno di questi due canali. Il marchio Nickelodeon ha contraddistinto alcuni dei più grandi successi tra la finee l’inizio dei Duemila. iCarly, Victorious, Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, Victorious, Sam & Cat: sono solo alcuni dei titoli, sfornati dall’emittente, che hanno ...