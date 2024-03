Il j’accuse di Pardini | Tronca ha dimostrato un amore per la città che l’opposizione non ha

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Sul tema non sono mancati gli interventi. Al centro di tutto, la vicenda delle dimissioni dell’ex prefetto Francesco Paoloche ha rinunciato all’incarico di super consulente di Lucca Holding Spa che gli era stato affidato a giugno scorso per un importo pari a 135mila euro lordi in tre anni. Incarico che aveva scatenato una vera e propria bufera politica. Oggi ad intervenire è direttamente il sindaco di Lucca, Mario. "Riguardo alla vicenda dell’incarico al professor, che gode della nostra massima stima - afferma- , per l’ennesima volta la minoranza di centrosinistra non perde l’occasione di dimostrare allache non ha il minimo interesse nel merito delle questioni – o al bene dei cittadini – , ma si preoccupa esclusivamente di strumentalizzare per opportunismo ...