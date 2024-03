Il Grifone non muore mai Pari 3-3 con il Ghiviborgo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Sfida pirotecnica al "Carraia" di Ghivizzano, con buone giocate, diversi errori e ben sei reti, per un tre a tre finale sostanzialmente giusto, con unsotto di due gol e poi in grado pareggiare 3-3. Ottimo il primo tempo della squadra di Malotti, subito tosta, aggressiva ed in vantaggio al 5’ grazie al fendente di Rinaldini, che trova lo spiraglio giusto dopo una corta respinta di Becchi in uscita. I torelli vanno poi vicini al raddoppio con Grasso e Marzierli ma il Ghivi, alla sua prima vera azione offensiva, trova il: Turini fila via sulla sinsitra, entra in area e Prati lo atterra, per il rigore trasformato con freddezza da Orlandi. Gli ospiti non ci stanno e continuano la loro pressione ma Rinaldini e, soprattutto Cretella al 35’, sono imprecisi, con il numero quattro biancorosso che sciupa calciando alto. Gol sbagliato, gol subìto: ...