Il Gp d' Australia per le Ferrari è una Pasqua di resurrezione | vince Sainz davanti a Leclerc

(Di domenica 24 marzo 2024) È il mondo al contrario che sveglia l’Italia mettendo a soqquadro sensazioni che apparivano certezze. L’invincibile Verstappen viene ribaltato clamorosamente da una doppiettache non si vedeva nel down under da 20 anni (Schumacher-Barrichello) e nel mondiale di F1 da Bahrain 2022. Carloè il re di Melbourne sedici giorni dopo aver lasciato a Jedda una protuberanza all’intestino crasso, che chiamiamo comunemente appendicite. Lo spagnolo è stato perfetto, ha passato Max (che partiva dalla pole) dopo due giri sfruttando un problema al freno dell’anteriore destra del campione del mondo. Quel problema è diventato esiziale per l’olandese con fuoco e fiamme sul suo retrotreno e un ritiro che ha messo fine ad una striscia di 43 gare a punti per lui. Caduto il Re si è aperta la caccia alla sua corona. Ma se in terra d’Arabia due volte era ...