Il giornalista Giovanni Floris potrebbe allenare nel girone sannita di terza categoria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCe lo vedete il bravo conduttorein giro per i campi sanniti di? A Reino o a Fragneto o magari l’anno prossimo sul terreno di gioco di Pesco, Sant’Angelo e Cupolo o Calvi. Tutto nasce da una dichiarazione diche, da qualche tempo, sta frequentando il corso di allenatore di calcio con un sogno nel cassetto:una compagine dilettantistica. Così, non si è fatta attendere l’offerta poco monstre ma molto simpatica del Real Celle San Vito, squadra che rappresenta il paese più piccolo della Puglia (162 abitanti, provincia di Foggia) che per comodità si è aggregato al raggruppamento provincialedi...