Il giallo di Francesca Migliano trovata morta dopo settimane | indagato per omicidio l’amico che era con lei | «Si è sentita male | sono scappato»

(Di domenica 24 marzo 2024) Dice di esseresenza prestare aiuto per paura il 50enne amico di, la donnanel suo appartamento a Bologna lo scorso 15 gennaio. L’uomo èper, sospettato di essere stato presente al momento della morte della sua amica. Lui però agli inquirenti ha rilasciato un’altra versione: «Ero con lei – ha raccontato l’uomo – si èfuggito senza soccorrerla». L’uomo ha spiegato di aver lasciato la donna da sola, senza neanche chiamare i soccorsi, nonostante stesse evidentemente. A lui gli inquirentiarrivati attraverso i tabulati telefonici.infatti aveva contattato per ultimo proprio ...

Bologna, 22 marzo 2024 - C’è un indagato per la morte di Francesca Migliano . La cinquantaduenne venne trovata senza vita nel suo appartamento di via Cartoleria , a pochi passi dal teatro Duse, il 15 ... (ilrestodelcarlino)

Francesca Migliano morta in casa, il malore e l'amico (ora indagato) che non l'ha soccorsa: «Ero lì ma non l'ho uccisa» - BOLOGNA «Ero con lei. Si è sentita male, ho avuto paura e sono fuggito senza soccorrerla». Resta avvolta nel mistero la morte di Francesca Migliano, la 52enne trovata senza vita ...ilmessaggero

giallo a Montalto, due pescatori trovati morti in spiaggia: si indaga per omicidio - I due uomini erano andati in barca per una battuta di pesca nella notte tra il 19 e il 20 marzo: poi il macabro ritrovamento ...ilcorrieredellacitta

Francesca Migliano trovata morta in casa, la famiglia: «Vogliamo la verità» - «La famiglia vuole la verità». E’ l’attesa dei famigliari di Francesca Migliano, la 52enne trovata senza vita nella sua casa di via Cartoleria lo scorso 15 gennaio, e riportata dall’avvocata Chiara Ri ...corrieredibologna.corriere