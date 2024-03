Il Ghiviborgo fa paura al Grosseto | ma è pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)(4-3-3): Becchi, Russo, Sanzone, Bura, Turini, Carli, Campani, Signorini (70’ Nottoli), Giannini, T. Carcani (72’ Hrom), Orlandi (84’ Poli). (A disp.: Bonifacio, Bindi, Cristofani, Vitrani, Masella). All.: Lelli.(3-4-2-1): Raffaelli, Davì, Prati (69’ Aprili), Bruni, Grasso, Cretella (84’ Sacchini), Sabelli (84’ Romairone), Macchi (77’ Porcu), Rinaldini (73’ Nocciolini), Riccobono, Marzierli. (A disp.: Sclano, Saio, Russo, Passalacqua). All.: Malotti. Arbitro: Di Maria di Ciampino. Reti: 5’ Rinaldini, 18’ Orlandi (rig.), 42’ Giannini, 56’ Carli, 64’ Davì, 82’ Marzierli. GHIVIZZANO - Sfida pirotecnica al "Carraia", con buone giocate, diversi errori e ben sei reti, per un 3 a 3 finale sostanzialmente giusto che finisce per soddisfare i padroni di casa e lascia il ...