Il gagliardetto del Norimberga | Der Club il Club

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 24 marzo 2024) IldelCredo non possa esserci migliore nomignolo che quello ideato da tifosi delper descriverne il lignaggio. Fondato nel 1900, iltedesco ha visto uno dei periodi di maggiore successo al termine della Prima Guerra mondiale. In quel periodo stabilì un record formidabile di imbattibilità durato per 104 partite dal 1918 al 1922. Storica la sua rivalità con un’altra gloriosa squadra tedesca: lo SpVgg Greuther Fürth. Altrettanto curiosa la vicenda della finale del campionato del 1922 che vide di fronte ile l’Amburgo. Infatti, questa finale non ebbe vincitori poiché l’arbitro dopo la prima partita e la ripetizione decise di interrompere i giochi quando ilera oramai ridotto in sette, stremati, uomini. Le gesta ...