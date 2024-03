Il futuro | la Champions ed il razzismo | a tutto Calzona | “Acerbi? La giustizia sportiva farà il suo corso”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ arrivato nella panchina del Napoli da poco, ma ha già le idee chiare e sta con i piedi per terra, stiamo parlando dell’allenatore del club partenopeo Francesco, che ha preso il posto di Walter Mazzarri. Ai microfoni Mediasetha parlato del suo, ma anche del recente episodio trae Juan Jesus. Ildi“Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la federazione slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli”, ha affermato l’allenatore del Napoli. Gli obiettivi “Qualificazione inLeague? Finché la matematica non ci condanna io e ...