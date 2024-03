Il fratello di Giuseppe Garibaldi contro Perla Vatiero | il duro sfogo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 24 marzo 2024), proprio in queste ore, ha parlato del percorso dial Grande. Secondo la concorrente, il riavvicinamento a Beatrice Luzzi sarebbe stato solo una strategia per conquistare la finale. La fidanzata di Mirko Brunetti, chiacchierando proprio con Beatrice Luzzi, ha parlato del bidello eliminato ad un passo dalla finale: Per me il fatto di continuare ad autonominarsi è un qualcosa che mi ha stupito. Ognuno fa dei percorsi diversi, sei comunque tanto accanito… e tutti lo siamo un po’, ci sta. Però per me, per quanto mi riguarda, si è auto nominato non una volta, ma lo ha fatto anche per la seconda volta, mi dà fastidio perché nel momento in cui alle persone non dai… però pretendi il contrario e parli di amicizia e rispetto. Anche nei confronti miei, io non ho mai ...