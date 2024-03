Il ‘Fermi’ alle finali nazionali Gli studenti protagonisti della sfida di robotica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Una lunga tradizione partita nel 2010 che finalmente, dopo i difficili anni di stop forzato, trova linfa nelle nuove generazioni. Il Liceo Fermi di Castel del Piano ha partecipato alla fase regionaleRobocup Junior (categoria Rescue Line) organizzata a Grosseto dal Polo tecnologico "Manetti-Porciatti" di Grosseto. Due erano le squadre in campo e i risultati sono stati sorprendenti. I principiantisquadra "Robofanti - Fermi…ma non troppo!" (Greta Kllogjeri e Irene Ulivieriprima A, Pietro Bargagli e Davide Scavelloprima B) hanno ottenuto un dignitosissimo piazzamento di metà classifica e soprattutto hanno dimostrato di rispondere in pieno ai principieducativa: la capacità di impegnarsi e dare il meglio di sé, di cercare di risolvere i problemi, ...