Il dramma che doveva schiacciarmi è diventato il mio punto di forza

Kate Middleton, principessa del Galles, racconta in un Video messaggio di essere sottoposta a chemioterapia preventiva. "Gli esami effettuati dopo l'operazione hanno accertato che era presente un ... (liberoquotidiano)

La retinite pigmentosa e degenerazione maculare di cui soffre ha terminato il suo corso: Annalisa Minetti non vede più niente. Ha vinto Miss Lombardia nel 1997, arrivando settima poi a Miss Italia. ... (nonsolo.tv)

“Prima dell'infortunio, se me lo avessi chiesto, avrei risposto di arrivare a corriere fino a 50 anni. La vita mi ha dato una lezione. Oggi voglio vivere il momento, non so quando dirò basta, ma ... (liberoquotidiano)