Il consiglio federale si avvicina | fari puntati sulle riforme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Siil momento dell’attesodel 28 marzo nel corso del quale si entrerà nel vivo delleche riguarderanno soprattutto le Leghe di serie A e B. Nei giorni scorsi entrambe, rispettivamente rappresentate dai presidenti Casini e Balata, si sono confrontate presenziando aldirettivo. Alla riunione tecnica sono state messe sul tavolo le possibili mosse per arrivare alcon una strategia condivisa. "Serie A e B hanno sempre lavorato bene insieme – ha detto Casini –. I documenti di riforma delle due leghe si sovrappongono per il 90% come è giusto che sia. C’è sintonia. Si è trattato della terza riunione congiunta per occuparci di alcuni temi comuni come i prelievi tra le due leghe, ovvero il paracadute e i contributi per le neo promosse". ...