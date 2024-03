Il Cesena oggi nella tana dalla Lucchese Mister Toscano | Godiamoci il momento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) di Daniele Zandoli Meno sei alla meta con l’obiettivo che potrebbe anche materializzarsi in anticipo. Ilgioca a Lucca, finalmente al pomeriggio della domenica (inizio alle 14) dopo aver vagabondato per tutti gli orari e i giorni della settimana. E se il Cavalluccio continua a guardare la classifica dall’alto, forte dei suoi 80 punti, ieri la rivale Torres ha trovato il gol della vittoria nel recupero della gara in casa contro la Vis Pesaro. La rete di Diakite al 94’ porta i punti dei sardi a quota 72, otto lunghezze sotto i bianconeri.recupera Pieraccini, Donnarumma, Corazza e persino Saber; perde Piacentini e De Rose per infortunio (ma il capitano segue la squadra in Toscana, quando si dice l’attaccamento ai colori) e Ogunseye, squalificato. "I quattro hanno recuperato al 100% e sono ...