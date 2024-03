Il centro islamico vince al Tar | Si può pregare in cortile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione ai musulmani di Monfalcone che voglionoall’esterno. Il tribunale ha accolto infatti il ricorso del circolo culturaleBaitus Salat contro l’ordinanza del comune che inibiva l’accesso all’area esterna dell’immobile dell’associazione in via Primo Maggio, ma i giudici hanno confermato il divieto di utilizzo dell’edificio che non ha il certificato di agibilità. Per il tribunale il piazzale non è un’area di cantiere, come sostenuto dal municipio. L’avvocatonzo Latorraca, che rappresenta Baitus Salat, dice che la linea del comune "è stata integralmente sconfessata", mentre Caterina Conti, segretaria regionale del Pd, chiede alla sindaca Anna Maria Cisint di smetterla di "utilizzare i poteri che le vengono dalla carica per le sue tattiche personali". Il comune fa ...