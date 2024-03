Ibrahim Celikkol | chi è l’attore Hakan in Terra Amara | moglie Mihre Mutlu e figlio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) Il 41enneè nato a Smirne il giorno di San Valentino. Prima di seguire la sua passione per la recitazione, l’affascinante turco ha debuttato nel mondo dello sport, come giocatore professionista di basket. La carriera sportiva, sebbene lo abbia reso popolare e gli abbia dato molte soddisfazioni, non lo rendeva completamente felice e per questoha iniziato a prendere lezioni di recitazione, migliorando sempre di più fino ad essere notato dal regista Osman Sinav. Grazie a lui, infatti,fu presentato ad importanti cast per serie tv e film televisivi in Turchia, finendo poi per debuttare anche al cinema nel 2012 con Fetih 1453, diretto da Nihat Durak., chi èin...