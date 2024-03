I tifosi viola del Valdarno a Pozzallo per il saluto a Joe Barone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Arezzo, 24 marzo 2024 – Nella cittadina siciliana di, in Sicilia, la grande bandiera delha accompagnato ieri il corteo funebre con la salma di Joe, nativo del centro ragusano come un grande ex sindaco di Firenze, Giorgio La Pira. Un altro tangibile segno di affetto e di vicinanza da parte dei ragazzi e della curva Fiesole per quello che era considerato uno di... loro, un amico vero piu che un dirigente sportivo. Anche ieri una folla commossa e partecipe ha salutato Joe prima del rientro negli Stati Uniti, dove martedì si terranno i funerali. Il direttore generale della Fiorentina è morto martedì scorso a soli 58 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, a seguito di un arresto cardiaco che lo aveva colpito domenica nell'albergo che ospitava la Fiorentina, a poche ore dalla gara di ...