I teppisti ambientali ad insegnare a scuola? Ci può stare | sconcertante Beppe Sala

(Di domenica 24 marzo 2024) Ma sì, diamogli pure la cattedra d'imbrattologia. O creiamo il corso di laurea in eco vandalismo. Tanto che male c'è ad assolvere, premiandoli pure, come vorrebbe fare il sindaco di Milano,, pronto a porgere l'altra guancia, i devastatori di Ultima generazione. Quelli che bloccano le strade per salvare il clima, mettendo a rischio i mezzi di soccorso e facendo arrivare tardi al lavoro chi lavora davvero, o sparando la vernice sulle bellezze artistiche e architettoniche del Paese per tutelare l'ambiente. Che male c'è ad essere buoni con i cattivi... Invece il male c'è, eccome se c'è. Perché se devasti un monumento, come il famoso Dito di Cattelan davanti alla sede della Borsa, a Milano, o “colori” l'ingresso del Senato, a Roma, senza scordare tutto il resto dei loro «gesti eroici», non fai un favore all'ambiente, facendo sprecare acqua e ...