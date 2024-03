I talenti rossoneri Camarda ancora protagonista con l’Italia U17

(Di domenica 24 marzo 2024) MentreUnder 17 macina gol e vittorie, l’ultima arrivata ieri contro il Belgio con un roboante 5-3, il Milan si coccola i suoi giovaniche stanno trascinando la Nazionale azzurra del ct Favo: a prendersi tutti i riflettori nel successo contro i belgi, infatti, è stato il classe 2008 Francesco, autore di una doppietta (un gol dagli undici metri) che è valsa la rimonta decisiva dopo cheera andata in svantaggio per 0-2. Nella seconda giornata della fase di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, tra le fila italiane erano presenti altri tre giocatori del settore giovanile del Diavolo, vale a dire il portiere Longoni, il centrocampista Sala e il trequartista Liberali, autore del gol sul calcio di rigore che ha permesso agli azzurrini di iniziare la rimonta vincente confezionata ...

Si torna sempre dove si è stati bene. Guy Stephan, vice di Didier Deschamps nella nazionale francese, ha giocato per una stagione a Rennes . Era il 1980 e in quell’anno è nato suo figlio, Julien, ... (sportface)

Il Milan , sul proprio proprio ufficiale X, ha pubblicato un video in cui quattro talenti della Primavera parlano del loro debutto (pianetamilan)

Milan punta su Gyokeres: è il piano B di Zirkzee - Nonostante le voci su Zirkzee e altri talenti, Gyokeres emerge con prepotenza, promettendo una scelta d’investimento significativa per i rossoneri. Nato nel 1998 e con un impressionante bottino di 36 ...newsmondo

Camarda show: doppietta con l’Italia Under 17 (VIDEO) - Il giovane attaccante rossonero Camarda torna a far parlare di sé: grande protagonista dell'ultima vittoria della nazionale under 17.milanlive

Dall’Udinese al Milan, colpo a sorpresa: “Perfetto per i rossoneri” - Il Milan punta un grande giocatore dell’Udinese, uno dei perni della squadra bianconera: l’affare è possibile Lo sguardo della dirigenza del Milan è rivolto, come sempre, verso il futuro. Nonostante c ...milanlive