I pericoli della via Montalese | Serve subito la Variante Ora c’è un impegno scritto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Il presidio pubblico, affollato e vivacissimo, organizzato dai Comitati di Santomato, Pontenuovo e via Sestini per chiedere laallaha ottenuto il risultato che gli organizzatori si proponevano: une firmato dal presidenteProvincia Luca Marmo e dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi a proseguire il confronto tra le due istituzioni per definire il tracciatonuova strada e procedere "celermente" verso la progettazione. "Siamo riusciti a mettersi a sedere insieme ai rappresentantiprovincia e del comune oltre che ai consiglieri regionali – dice Paolo Bogani del comitato di Pontenuovo – e abbiamo raggiunto unsotto, ...