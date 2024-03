I look per essere eleganti sul posto di lavoro

In ogni cerimonia, la scelta del look riveste un ruolo cruciale. Ma quando si tratta di un battesimo , e soprattutto se si è la mamma del protagonista della giornata, l’importanza di questo cresce ... (iodonna)

I nude look sempre più audaci e spregiudicati di Bianca Censori potrebbero essere una vera e propria strategia per far fallire l'impero di Kim Krdashian.Continua a leggere (fanpage)

I 12 migliori fondotinta per pelli mature secondo i make-up artist delle star. E i consigli per applicarli - La regola d'oro per un make-up che ringiovanisce Evitare gli eccessi. Ecco allora i migliori fondotinta per pelli over 50 che combinano una copertura perfetta con un finish naturale ...vogue

Capelli: la tendenza #heatless per avere onde voluminose con meno calore - La piega torna in auge: è il fenomeno del blowout. Il mondo digitale offre «lezioni» dai risultati sorprendenti: meno calore e più rispetto per i capelli. E la tecnologia aiuta a limitare i danni ...vanityfair

Audi Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic S line edition del 2021 usata a Genova - Annuncio vendita Audi Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic S line edition usata del 2021 a Genova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto