I 70 anni di Relais & Châteaux all' insegna della tradizione e dell' innovazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Immaginate un borgo antico, in cui la pietra e la natura regnano sovrane, il silenzio è di casa tra i vicoli illuminati da un'illuminazione artificiale discreta che non rompe la magia. E immaginatevi botteghe artigiane, una sala "per i bambini" ma che affascina anche gli adulti con diorama fatti a mano in cartapesta che raccontano la storia di Pinocchio. E poi un presepe, imponente. Creato in una sala nei pressichiesetta al centro del paese. Un lavoro di manualità e meccanica di un tempo, con una voce narrante che commuove. È Il Borro, albergo diffuso in provincia di Arezzo nel cuore del Valdarno Superiore, azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993 che Panorama.it ha avuto l'onore di scoprire in occasione del ...