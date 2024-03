I 3 migliori Rossese di Dolceacqua e della Riviera Ligure di Ponente scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 24 marzo 2024) La Liguria rimane una regione dal fascino incontrastato, i motivi sono tanti e non mancano quelli derivanti dalla produzione vitivinicola. Prima di tutto vale la pena ricordare la conformazione del territorio, con vigne molto spesso costruite su terrazzamenti, in altri casi sono a picco sul mare, su pendii scoscesi, ad altitudini non scontate che generano una viticoltura difficile - l’impiego di macchinari è infatti molto difficile -, cosiddetta eroica, che solo i bravi vignaioli, gli artigiani che lavorano (e amano) la terra riescono a portare avanti. Ovviamente parliamo di piccoli fazzoletti di vigne che si traducono in una superficie vitata molto contenuta. A fronte di questo la qualità del vino è indubbiamente alta, anche grazie a nuovi scenari che cerchiamo anno dopo anno di mettere in evidenza. Qui ci concentriamo su un vitigno autoctono a bacca rossa tipico ...