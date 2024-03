Hyundai Ioniq 5 N Emozioni forti a zero emissioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Cuore elettrico e sound da rabbioso motore termico. Non è un’allucinazione ma un viaggio vivo e reale a bordo della nuova5 N, la supersportiva a elettroni lanciata sul mercato daa un prezzo di 76.900 euro. Nei dintorni di Barcellona, lungo le rampe che portano alle poetiche guglie del Montserrat e poi sul tortuoso circuito di Castelloli, si gira alla scoperta di un’auto tecnologicamente sorprendente. Il crossover elettrico da 4,70 metri, già apprezzato nella sua versione più comune, veste un’anima rock. Aggiunge cavalli in quantità, una tenuta di strada prodigiosa e un’agilità stupefacente per un colosso da 2200 kg. Un po’ di cifre per rendere meglio l’idea. L’assetto è ribassato di 2 cm, la carreggiata più larga, i cerchi da 21 pollici, le appendici aerodinamiche più pronunciate, le prese d’aria scavate in un design funzionale con ...