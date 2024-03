Hotel a Noverasco Si cercano addetti “a chilometro zero“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Terminati i lavori per la realizzazione del nuovodi Opera, a. La data stimata per la conclusione dei lavori è prevista per giugno 2024. E ora è caccia a lavoratori a: Le posizioni aperte sono: addetto alla reception, portieri di notte, camerieri di sala, facchini, governanti ai piani. L’edificio un tempo ospitava l’Sporting a pochi passi dall’Istituto Europeo Oncologico di via Ripamonti e servito dalla tangenziale milanese. Chiuso nel 2019 con le stanze ancora arredate, fornite di accappatoio, kit di benvenuto nei bagni, biancheria nelle stanze e letti fatti in poco tempo era stato occupato dai senza tetto. L’non era solo stato occupato ma era anche stato parzialmente saccheggiato fino a quando, in seguito alla denuncia dei residenti di ...