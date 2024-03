Horizon Forbidden West debutta in modo convincente su Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 24 marzo 2024)suè partito con il piede giusto. Il porting dell’esclusiva PlayStation realizzato da Nixxes e Guerrila Games ha raccolto coinvolto 35.168 giocatori contemporanei nelle prime ore dopo il lancio, a dimostrazione che c’era attesa per questo titolo e che le possibilità di fare bene ci sono tutte. Il picco di giocatori contemporanei posizionaal sesto posto nella classifica dei videogiochi PlayStation più giocati su. Naturalmente c’è ancora tempo per salire di posizione, ma giàre poco sotto a The Last of Us: Parte 1 è un ottimo risultato. Bisogna sottolineare che il primo capitolo della saga,Zero Dawn, suriuscì ad arrivare a ...