Honda HR-V Ibrido di qualità a consumi ridotti

(Di domenica 24 marzo 2024) di Francesco Forni Efficienza, brio e virtù.HR-V mette sul piatto una ricetta di sostanza. Un Suv-coupé full hybrid, che consuma poco, brillante nella risposta, piacevole al volante e originale nel design. Il marchio giapponese, primo costruttore mondiale di motori, per auto, moto e numerose altre applicazioni, per la terza generazione del suo ’ruote alte’ compatto, sfodera la sua raffinata tecnologia, il cui cuore è formato da un motore benzina e due elettrici. Presenta tecnologia ma anche estetica, con un lavoro di fino svolto in molti dettagli esterni, con forme più sobrie, essenziali, a vantaggio delle proporzioni. Identico spartito in abitacolo, con accostamenti cromatici riusciti e una plancia pragmatica. HR-V e:HEV nasce sulla Global small platform, quella della più piccola Jazz, ottimizzata. HR-V è lunga 4,34 metri: il serbatoio sta sotto ai sedili ...