(Di domenica 24 marzo 2024)è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai videogiocatori, conche si è letteralmente barricata dietro un assordante silenzio da ormai troppi anni. Ma proprio in queste ore Matthew Griffin, responsabile PR e marketing del, ha cercato dire i fan preoccupati per questa assenza di novità, affermando che il gioco è “in“. Ed ovviamente questa informazione, seppur all’apparenza scontata e di poco conto, ha attirato rapidamente le attenzioni di una nutrita fetta di fan dato chenon condivide nuove informazioni sul titolo da ormai un paio di anni a questa parte. E proprio a causa di quest’assenza di nuove informazioni, in molti ...

Hollow Knight Silksong è ancora in sviluppo Il PR di Team Cherry rassicura i fan - Matthew Griffin, responsabile del reparto marketing e PR di Team Cherry, fornisce delle rassicurazioni sullo sviluppo di Hollow Knight Silksong ...everyeye

Hollow Knight: Silksong è "ancora in sviluppo", aggiornamenti dal responsabile PR - Il responsabile PR e marketing pubblica un aggiornamento sullo stato di Hollow Knight: Silksong, confermando che è 'ancora in sviluppo'.multiplayer

Non sorprende che Hollow Knight: Silksong sia ancora in fase di sviluppo - Hollow Knight: Silksong non ha avuto un aggiornamento significativo da quando è stato rivelato per la prima volta più di cinque anni fa. Il Team Cherry ha lavorato sodo, ma mentre la finestra di rilas ...gamereactor