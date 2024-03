(Di domenica 24 marzo 2024) Bestseller annunciato, è uno dei gialli più attesi dell’anno, col risvolto di copertina che avverte: "... i fili che intrappolano queste vite portano lontano nel tempo ... in un passato che insegue il presente e che Sophie e Arpad dovranno affrontare per risolvere un intrigo diabolico, dal quale nessuno uscirà indenne. Nemmeno il lettore". Ed effettivamente le 440 pagine dell’ultimo thrillerone di Joëlalmeno un piccolo danno lo fanno patire, al lettore, giusto per quei due o tre minuti successivi alla chiusura del volume, quando è inevitabile che il lettore si chieda – con un filo sì di scoramento – ma insomma dove diavolo è finito l’autore de La verità sul caso Harry Quebert?. Il nuovo thrillerone s’intitola Un animale selvaggio: al centro c’è una coppia, lui alto funzionario di banca e lei avvocata dei vip, bellissimi, vite felici e lussuose con i due ...

Ho visto lui che spia lei. Dicker scopre l’ossessione voyeur - Il nuovo thriller di Joël Dicker, "Un animale selvaggio", promette un'intreccio diabolico che coinvolge una coppia e i loro vicini, svelando segreti e tradimenti. Tuttavia, la mancanza di profondità n ...quotidiano

