«Ho il cancro» | le parole giuste per spiegare la malattia ai bambini

“L’avete costretta a confessare di essere malata come se fosse una colpa, adesso lasciatela in pace, state zitti e vergognatevi”, è questa la sintesi delle migliaia di commenti che affollano i ... (milleunadonna)

Kate Middleton è purtroppo stata colpita da un tumore, come confermato dalla diretta interessata in un video pubblicato nella giornata del 22 marzo. Ora hanno rotto il silenzio anche Harry e Meghan ... (caffeinamagazine)

Kate Middleton, l'appello morale dietro la rivelazione del cancro - Dopo settimane di teorie cospiratorie e richieste online perché rivelasse informazioni mediche private, la Principessa del Galles ha lanciato un appello ...vanityfair

Catania, WonderLad: quando il cancro dei bambini fa meno paura - CATANIA – Se non ci si entra non si può immaginare cosa sia WonderLad. E non si può neanche capire come il mix di architettura, psicologia e arte possa essere messo a disposizione dell’oncologia pedia ...livesicilia

Eriksson a Liverpool per la partita di beneficenza: "Il cancro una lotta ma sto bene" - Le dichiarazioni dell'ex allenatore ai microfoni di CNN. Ad Anfield si è giocata la partita di beneficenza tra le leggende di Liverpool e Ajax ...gianlucadimarzio