Hilal Altinbilek di Terra Amara come Can Yaman | presto in una fiction Mediaset?

(Di domenica 24 marzo 2024), l’interprete dell’amata Zuleyha di, potrebbelavorare anche in Italia? Da ormai quasi due anni, il successo della serie turca non accenna a diminuire. Nonostante i tanti cambi di programmazione, dal daily alla prima serata,continua ad essere una delle produzionipiù viste su Canale5. L’attrice, protagonista assoluta della dizi, si è raccontata sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, confessando anche il suo amore per il nostro paese: “Adoro gli italiani, il loro calore. Sono rimasta incantata da Roma e Firenze. Certo, mi piacerebbe lavorare in Italia”. La vedremoin una, intraprendendo così la stessa strada di un ...

