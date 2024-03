Highlights Trento-Sassari 87-76 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024)torna a vincere dopo il ko di Brindisi e lo fa in casa contro87-76. Hubb miglior realizzatore con 21 punti e 6 assist. Bene anche il solito Grazulis (14+6 rimbalzi). Doppia cifra per Biligha (10+4 rimbalzi). Non bastano alla Dinamo (11V-13P) i 20 punti di Tyree e i 17 di Cappelletti.torna con il 50% di vittorie/sconfitte e sale al settimo posto con 12V-12P.scende all’undicesimo posto con 11V-13P. Ecco glidella sfida. SportFace.