Highlights Pistoia-Treviso 83-84 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024)battein trasferta 83-84 e centra un successo importantissimo in chiave salvezza.resta al 14° posto e allunga a +2 vittorie su Pesaro e Brindisi, ad oggi retrocesse inA2. Fondamentale l’apporto di Harrison con 20 punti in uscita dalla panchina. Bene anche Bowman (15 punti) e Paulicap (10 punti e 13 rimbalzi). Non bastano ai toscani i 16 punti di un ottimo Moore. Ecco glidel match. SportFace.