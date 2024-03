Highlights Mattia Faraoni vs K-Jee | Kickboxing 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024)domina il match contro K-Jee e lo batte per verdetto unanime dei giudici in modo netto e meritato, mostrando maggiore intraprendenza e pesantezza dei colpi. Il kickboxer romano, attuale campione mondiale ISKA, non ha dovuto faticare più di tanto contro il giapponese al Casinò di Campione d’Italia. Era stato descritto come l’incontro più difficile e importante della carriera di, in passato già detentore della cintura italiana dei massimi leggeri di pugilato, ormai però pienamente inquadrato nel mondo del: alla fine, invece, è stata quasi una formalità. Di seguito ecco il. SportFace.