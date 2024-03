Highlights e gol Sorrento-Juve Stabia 1-2 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilcone gol di1-2, match valido per la trentatreesima giornata della. Al “Viviani” di Potenza arriva una vittoria pesantissima per la capolista, che data la concomitante sconfitta del Benevento con il Monopoli vola a +9 in classifica e “vede” ormai la promozione diretta inB. Decisive le reti di Meli e Mosti, che rendono inutile il gol di La Monica che ha riaperto la contesa nel finale. GLISportFace.