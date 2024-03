Highlights e gol Giugliano-Avellino 3-2 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la trentatreesima giornata del girone C di. Al De Cristofaro il derby campano va ai padroni di casa: vantaggio ospite con Patierno, pari di Salvemini, poi nuovo vantaggio degli irpini nel frattempo in dieci grazie a Liotti, pareggia subito Cargnelutti e c’è il rosso a Baldé che ripristina la parità numerica, ma ancora su rigore Salvemini segna il gol-vittoria per i gialloblù. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.