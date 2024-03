Harris | nessuna prova che Kiev sia dietro attacco a Mosca

(Di domenica 24 marzo 2024) La vicepresidente Kamalaha respinto l'affermazione di Vladimir Putin secondo cui l'Ucraina sarebbe coinvolta nell'di venerdì a. In un'intervista a Abc news la numero due di Joe Biden ha detto chiaramente che "non c'èchesial'attentato". "Quello che sappiamo - ha sottolineato la vice presidente americana - è che l'Isis-K è responsabile di quanto accaduto".

Kiev respinge le accuse per l’attentato a Mosca. Attacco ucraino in Crimea: decine di razzi sulle basi russe a Sebastopoli - Il sanguinoso attentato al Crocus City Hall di Mosca non ferma la guerra in Ucraina, dove proseguono gli scontri al fronte e gli attacchi dal cielo mentre il presidente russo Vladimir Putin continua a ...laprovinciapavese.gelocal

