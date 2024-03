Guts spilled | la tracklist dell’album di Olivia Rodrigue “Deluxe edition”

(Di domenica 24 marzo 2024) MILANO –Rodrigo, cantautrice americana vincitrice di 3 Grammy Awards, ha pubblicato ladel suo ultimo album in studio,). La nuova versione contiene 5 brani inediti, tra cui il nuovo singolo “obsessed”, che l’artista ha voluto includere anche nella scaletta del suo tour che sta portando in giro per il mondo. “obsessed” è stata scritta col fedele collaboratore Daniel Nigro, che ha prodotto interamentee il precedente Sour, e da Annie Clark (conosciuta come St. Vincent). La canzone originariamente è apparsa come ‘traccia nascosta’ nel vinile pubblicato in esclusiva per il D2C. Nella versione espansa troviamo anche altri 4 brani “girl i’ve always been,” “scared of my guitar” e “stranger” – tutte tracce nascoste precedentemente pubblicate nelle ...

