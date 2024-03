Guido e Alessandro | chi sono i fratelli di Gianna Nannini | “Abbiamo fatto una guerra per l’eredità”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) I tredihanno intrapreso strade molto diverse nella vita, seè diventata una grande star e icona della musica italiana, il fratelloè diventato uno scrittore mentreè un ex pilota di Formula 1., secondo gli abitanti di Siena, sarebbe il fratello più irrequieto, lui stesso ha parlato molto di se, al giornale La Nazione, dicendo: “Non ho continuato nell’azienda di famiglia, che amavo, perché mi è stato impedito di lavorarci e di vendere i prodotti. Non essendoci spazio operativo o creativo, ho lavorato come innovatore di prodotto per Fiorucci Moda a Milano. Poi Maurizio Gucci mi affidò lo sviluppo dei suoi negozi in Svizzera che aprii a Saint Moritz e Lugano. Adesso invece faccio lo ...