Guida TV | programmi di stasera | domenica 24 marzo 2024

(Di domenica 24 marzo 2024)aitv della prima serata di oggi,24.03., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Amichevole Italia-Ecuador Calcio RAI2 Un amore di maggiordomo Serie TV RAI3 Indovina chi viene a cena Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Lo Show dei Record Show ITALIA1 Viaggio nell’Isola Misteriosa Film LA7 Churchill Film REALTIME Il Castello delle Cerimonie/90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Docureality CIELO Passione senza regole Film TV8 Nonno questa volta è guerra Film NOVE Che Tempo Che Fa Talk Show

