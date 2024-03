Guida autonoma La sperimentazione va avanti a gran ritmo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Prima concessionaria in Italia a consentire la circolazione di questa tipologia di veicoli, secondo il DM 70 ’smart roads’, Autostrade per l’Italia affianca in questo percorso il Politecnico di Milano, ateneo che ha recentemente ottenuto l’autorizzazione a questo tipo di test, supportato dall’Osservatorio tecnico di Supporto per le Smart Road e per il Veicolo Connesso e aAutomatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le prime prove su strada sono partite a luglio in A26 dove l’auto aha percorso 20 km, in un tratto dove non erano presenti gallerie. A fine ottobre laè proseguita per altri 30 km, sempre in A26, passando questa volta anche nella galleria Valsesia. Questi test si sono svolti nella massima sicurezza, secondo le prescrizioni previste dalla normativa. La ...