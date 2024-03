Gudmundsson mania | triangolo di mercato! Inter e altre due – TS

(Di domenica 24 marzo 2024) Derby ditra, Juventus e Milan. I tre club hanno messo nel mirino Albert: sorride il Genoa che chiede un prezzo non semplice, spiega Tuttosport. LAVORO – È quasi sicuro che al centro del prossimo affare tra Juventus e Genoa potrebbe esserci Albert. L’attaccante islandese, arrivato in Liguria nel 2021, sta facendo innamorare tutti ed è vicinissimo a battere il suo record italiano dopo i gol che hanno permesso al Genoa lo scorso anno di tornare in Serie A. Un calciatore dunque ricercatissimo e che è stato messo nel mirino della Juventus. Su di lui però hanno messo gli occhi anche altri club italiani, tra cui l’di Simone Inzaghi e soprattutto il Milan che al momento sembra la società più attiva con il Genoa. Sul 26enne però, va ricordato ...

Mercato Juve, non solo Gudmundsson: in pole un altro nome - In vista del prossimo mercato estivo, la Juve è alla ricerca di grande qualità. Non solo Albert Gudmundsson: c’è un altro nome in pole nel mirino di Cristiano Giuntoli.jmania

Gudmundsson mania, l’Inter mette la freccia: Juventus avvisata - Una pausa per le nazionali, utile per ricaricare le batterie in vista del rush finale, che è l'occasione per molti direttori sportivi per testare la ...footballnews24

Mercato Juve, una rivale per Gudmundsson: il Genoa prepara l’asta - In previsione del prossimo mercato estivo, la Juve mette nel proprio mirino Albert Gudmundsson. Ma la Vecchia Signora non è l’unica sulle tracce dell’islandese: una big rivale è pronta all’assalto.jmania