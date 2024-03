Grottammare e Montefiore | Oggi atteso un exploit

(Di domenica 24 marzo 2024) Grazie al tempo clemente e alle bellezze da vedere, la prima giornata del Fai di primavera, (si replica), hanno fatto registrare un buon afflusso di visitatori ae adell’Aso. Amolto attivi i membri del gruppo Fai di San Benedetto con la responsabile Lilli Adele Gabrielli e la responsabile per il settore scuole la professoressa Silvana Giordano che ha coordinato un nutrito gruppo di studenti delle scuole superiori di San Benedetto e Ripatransone in veste di ciceroni. Molti visitatori si sono complimentati con gli organizzatori per la preparazione degli studenti. "Abbiamo avuto una bella affluenza su tutti i 5 siti: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di Santa Lucia, il giardino di Villa Sgariglia, il parco di Villa Fazzini e il teatro dell’Arancio per ammirare i ...

