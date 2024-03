Gratta e vinci | tentar non nuoce | quella voglia improvvisa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 24 marzo 2024), se mai provi, mai sai: la storia di quest’uomo e di sua moglie vi farà davvero venire i brividi. Non aveva mai giocato d’ora. Non perché non gli piacesse l’idea di vincere, eventualmente, qualche soldo, ma perché l’idea non lo allettava neanche un po’. Se mai provi mai sai, recita però un vecchio adagio, che mai come adesso sembra calzare proprio a pennello. Specie se rapportato alla storia che ci apprestiamo a raccontarvi quest’oggi. PixabayIniziamo col dire che il protagonista è un uomo del Missouri che, come tanti altri, non ha proprio il pallino del gioco d’azzardo. Solo che, qualche giorno fa, mentre si recava a fare la spesa insieme alla moglie, è stato assalito da una. Da un capriccio, da uno sfizio, chiamatelo come volete, tanto il risultato non cambia. Sta di fatto che in quel ...