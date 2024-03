Grande Fratello | Perla Vatiero esprime dubbi sui comportamenti di Giuseppe Garibaldi | la piccata reazione del fratello

(Di domenica 24 marzo 2024) L’attuale edizione delsta per volgere al termine e in tutti questi mesi gli inquilini hanno avuto modo di instaurare forti legami di amicizia, come nel caso di, che sin da subito si sono mostrati molto uniti. Nel corso della semifinale propriosi sono scontrati al televoto, insieme a Greta Rossetti, per conquistare il tanto ambito posto in finale e ad avere la meglio è stata la, che è stata eletta quinta finalista, mentrea sorpresa ha dovuto abbandonare il gioco. Nelle ultime ore,e Beatrice si sono ritrovate a parlare die l’ex concorrente di Temptation Island ha ...

