Grande Fratello | la mamma di Greta Rossetti sorprende | “Spero che al televoto vinca Letizia | non vedo mia figlia come finalista perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 24 marzo 2024) Tra i protagonisti indiscussi dell’attuale edizione delc’è sicuramente anche, che entrata nella Casa per via del triangolo con Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha avuto modo nel corso dei mesi di farsi conoscere dal pubblico, che in parte ha anche cambiato idea sulla sua persona. In tutto questo percorso,è stata appoggiata, ma anche redarguita, da suaMarcella Bonifacio, la quale in diverse occasioni è entrata a gamba tesa nelle dinamiche del gioco, commentando sia la storia con Mirko, che quella con Sergio D’Ottavi e in molti l’hanno criticata per questa sua presenza, considerata da molti eccessiva. Intervistata da Giada Di Micieli nel programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio, Marcella ha parlato di quanto accaduto ...