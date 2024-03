GP Portogallo | MotoGP | vince Martin | dietro è bagarre

(Di domenica 24 marzo 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo aspettarci davvero una stagione imprevedibile in questa. Che il gran premio delsia sempre piuttosto particolare, lo abbiamo provato nel corso degli anni e anche questa volta non ha deluso le attese. Il successo è andato ad Jorge, che ha condotto un’ottima gara e alla fine si è imposto davanti a Bastianini, buon coronamento del weekend, e Acosta che festeggia un grande terzo posto alla sua prima stagione in. Non hanno finito la gara invece Marquez e Bagnaia che, venuti a contatto, sono caduti e non hanno potuto continuare quando erano ormai ad un passo dalla fine. Ecco dunque cosa è successo nel GP deldi. GP: Jorge ...

MotoGP, Bastianini è secondo dietro a Martin. Acosta fantastico terzo - Enea Bastianini trova il primo podio stagionale sulla sua Ducati, al termine di un emozionante Gp del Portogallo. Il pilota riminese, partito in pole, ha conquistato la seconda piazza a un giro dalla ...altarimini

IL COMMENTO - Mourinho: "Roma Strano essere esonerato dopo due finali, Pinto Non commento, non mi interessa" - "Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare. Il Portogallo Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allen ...napolimagazine

MotoGP Portogallo, le pagelle: Martin tambureggiante, Acosta funambolo. Bagnaia affossato - A Portimao è Jorge Martin a vincere il GP del Portogallo della MotoGP. A podio Enea Bastianini e Pedro Acosta. Fuori Pecco Bagnaia. MARTIN - voto 9: prende la testa subito e poi detta ...leggo