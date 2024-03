GP Portimao 2024 | Bagnaia | “Nessun provvedimento per contatto con Marquez | poco grip al posteriore”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) “Come mi aspettavo in direzione gara hanno detto che non ci saranno provvedimenti. Ci sono situazioni e situazioni e in questo caso si poteva fare. La decisione è giusta: ci mancava solo fossi io a prendere la penalità”. Così il pilota Ducatiha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la decisione di non assegnare penalità sulcon, che ha portato alla caduta entrambi. “Sono partito bene, ma ho scelto alla curva 3 la linea sbagliata, perché dovevo rimanere all’esterno. Volevo sorpassare Enea siccome l’avevo visto in difficoltà. Poi ho iniziato ad accusare ildietro, faticando a spingere come volevo. Ci è mancato lo spunto in gara”, conclude il ducatista. SportFace.